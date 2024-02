“Corram do Bahia!”: Claudia Leitte e Tomate endossam coro da torcida | A TARDE

Durante a passagem pelo circuito Barra-Ondina na noite da última sexta-feira, 9, os cantores Tomate e Claudia Leitte manifestaram a paixão pelo Tricolor Baiano e entraram na ‘onda’ da galera do Esquadrão de Aço e lançaram: “Corra do Bahia”.

A manifestação dos dois artistas aconteceu depois que os torcedores lançarem a provocação contra os torcedores adversários do time, em função dos investimentos em contratações do clube depois da aquisição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) pelo Grupo City e ligado ao clássico Ba-Vi, realizado no dia 18 de fevereiro de 2018, quando os jogadores das duas equipes brigaram no gramado do Barradão e a partida foi encerrada por causa das cinco expulsões sofridas pelo time do Vitória.

Confira os vídeos:

Vídeo: Salvador FM





