Corte Momesca recebe chave de Barreiras e dá inicio ao Carnaval | A TARDE

A Corte Momesca foi coroada e recebeu a chave da cidade de Barreiras nesta sexta-feira, 9, marcando o início do Carnaval Cultural do Barreiras Folia 2024. O prefeito Zito Barbosa destacou a importância da Comissão Permanente de Eventos na organização do evento.

O Rei Momo, Juan Carlos, oficializou o início das festividades, que contarão com mais de 50 atrações nacionais e locais durante os cinco dias de folia. A secretária de Cultura e Turismo, Emília Moreno, ressaltou a diversão e segurança garantidas, além de uma programação especial com blocos culturais todos os dias da festa de Momo.

“Começamos hoje, oficialmente, o Barreiras Folia 2024. A nossa Corte estará comandando a alegria nos cinco dias de Folia, até lá, serão mais de 50 atrações nacionais e locais fazendo essa festa acontecer com muita diversão e segurança. Teremos também uma programação especial com os blocos culturais todos os dias da festa de Momo”, pontuou Emília.

Antes da cerimônia, a Corte Momesca e os foliões prestigiaram o Bloco Maluco Beleza, com participação inclusiva da Banda 100 Juízo coordenada pelo CAPS de Barreiras. A coordenadora de Saúde Mental, Denny Samper, destacou a relevância da ação para os integrantes.

Após a abertura oficial, o público presente desfrutou das tradicionais marchinhas com a Banda Reginaldo e Anéis de Saturno, além da animação do bloco cultural Filhos de Nina, que inovou com um Minitrio no circuito.

Programação dos Blocos Culturais

Sábado (10) - Bloco Amigos de Molk, às 12h

- Bloco Pai D´Égua, às 17h

- Bloco da Rola, às 18h

Domingo (11) - Netos de Momo, às 12h

- Carnaval Cultural da Criança na ABCD, às 17h

Segunda-feira (12) - Levada dos Amigos, às 17h

- Bloco Zé de Hermes, às 19h

Terça-feira (13) - Bloco Levada dos Amigos, às 17h

- Bloco da Rola, às 18h