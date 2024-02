Cortejo Afro se despede do Carnaval com 'arrastão' no Pelourinho | A TARDE

O Carnaval de Salvador chega ao fim nesta terça-feira, 13. O Cortejo Afro, por sua vez, finalizou a sua participação na folia momesca puxando um "arrastão" no fim desta tarde, no circuito Batatinha (Pelourinho). O tema da folia deste ano exaltou os blocos afros, em especial, o Ilê Aiyê, que completa 50 anos.

Seguindo a 'risca' a temática, o Cortejo se apresentou nas ruas da capital baiana com o tema “Meio século de Blocos Afro. Ahh... Se não fosse o Ilê Aiyê!". O tecido das roupas dos foliões retrataram a potência ancestral do povo de África, aliados à força indígena dos primeiros habitantes do Brasil.

Nos desfiles houve várias surpresas: o carro alegórico planejado por Pitta, que simboliza uma cabaça, fazendo referência ao orixá Omolu e a toda ancestralidade.



Nos demais dias da festa, o grupo se apresentou nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande), no domingo, 11, na sexta-feira, 9, respectivamente.