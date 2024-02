Criatividade nas fantasias 'domina' as ruas de Ondina | A TARDE

A famosa dupla de video game, Super Mario Bros e Luigi, ‘saíram’ das telas e ‘invadiram’ as ruas da Ondina no Furdunço 2024. As soteropolitanas Milena Lima e Gleice Barreto se conheceram há 25 anos, e decidiram sair, neste domingo, 4, com a original fantasia dos personagens.

“Nosso grupo de amigas resolveu homenagear o Super Mário e o Luigi. Tem mais chegando ainda. Estão vindo mais seis amigas, todas vestidas de Mário e Luigi. Estamos fazendo sucesso”, diz Milena, que está vestida do Super Mario.

Originalidade

Ana Beatriz, 24 e Joane conceição, 30, moradoras de Canabrava também inovaram na edição deste ano. Após elas verem um exemplo de fantasia na internet, decidiram a fantasia combinaria perfeitamente com a personalidade das duas.

Com as plaquinhas "Eu sou a que aconselha" e "Eu sou a que faz merda", elas brincam que são duas escorpianas "uma Nutella e a outra raiz".

"Eu [Joane] sou a Nutella no caso, ela [Ana] é a raiz, uma de outubro e um dia de novembro. Do mesmo signo, gente totalmente diferente, então uma mais agitada, mas eu sou mais calminha", conta Joane.

Ana Beatriz, 24 (vermelho-direita) e Joane conceição, 30 (azul-esquerda) | Foto: Matheus Calmon | Ag. A TARDE