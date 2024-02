Davi pode receber festa com trio elétrico, diz Bruno Reis | A TARDE

Em coletiva de imprensa no Camarote Brahma nesta terça-feira, 13, último dia do Carnaval de Salvador, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que Davi poderá receber uma festa com trio elétrico em Cajazeiras, caso ganhe a 24ª edição do Big Brother Brasil (BBB).

"Davi sendo campeão, se a galera pedir, vai ter trio elétrico em Cajazeiras", disse Bruno Reis.

O prefeito lembrou ainda que tanto Vitória como o Bahia tiveram suas festas no ano passado. O rubro-negro pelo título brasileiro da Série B e o tricolor por se manter na Série A.

Davi é o unico participante baiano do BBB. Favorito a vencer o reality show da Rede Globo, o jovem de Cajazeiras é motorista de aplicativo, ganhou uma bolsa para estudar medicina e chegou a pensar em desistir do programa, por conta do mal tratamento dado pelos outros participantes.