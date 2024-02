"Davi vai trazer para a Bahia esse prêmio", diz Cezar Black | A TARDE

Ex-BBB e ex-Fazenda, o enfermeiro neonatal baiano Cezar Black está em Salvador curtindo o quarto dia do Carnaval neste domingo, 11, e afirmou que a capital baiana não decepciona.

Ele apontou que 'Macetando', de Ivete e Ludmilla, deve ser a música do Carnaval deste ano. "Eu fiquei sabendo que essa semana Ivete bateu 1º lugar lá no Spotify, então eu acho que agora vai ser Macetando, a música está estourada", disse ele ao Portal A TARDE no Camarote Brahma.

Black, que participou em um ano de dois realities, também falou sobre o baiano Davi Brito, atualmente no Big Brother Brasil 24. O enfermeiro disse que torce pelo conterrâneo e espera que ele vença o reality.

"Obviamente o baiano não podia deixar de torcer pra ele. Eu acho que a casa tá pegando muito no pé dele. Tá engraçado até, ano passado foi comigo, o baiano, e esse ano é com o Davi. Mas com certeza ele é muito forte, ele tá muito amado aqui fora e, pra mim, Davi vai trazer pra Bahia esse prêmio aí", desejou.

Ele comentou ainda sobre o difícil dia do Davi, que chegou a cogitar desistir do programa.

"É um jogo. E no jogo, as pessoas acabam jogando da forma que elas enxergam lá dentro. Infelizmente, cada jogador ali tem uma visão diferente, cada cabeça é um mundo. É chato porque o Davi é um cara muito bacana, é o cara que ele disse pra que foi. Foi pra jogar. E ele tá fazendo um jogo bacana, um jogo inteligente, um jogo limpo".