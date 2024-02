De geração para geração: foliã segue o Ilê por influência dos pais | A TARDE

“Momento histórico”, enfatizou a foliã Ananda Santana, presente na saída do Ilê Aiyê, no Curuzu, em Salvador, para o primeiro desfile do bloco afro no Carnaval de 2024. A história da jovem, de 28 anos, com a entidade teve início pelos pais, que se conheceram no Ilê.

Moradora de Salvador, Ananda revelou em entrevista ao Portal Massa! sua trajetória com o bloco. “[Meus pais] sempre vieram, se conheceram aqui na verdade, então, é a segunda vez que eu venho, eu consigo vir para a saída. Eu sempre quis vim, mas não conseguia, esse ano eu consegui vir pela segunda vez. É um momento histórico, 50 anos, a gente conseguiu estar aqui nessa resistência toda, para mim é um prazer”, afirmou.

De acordo com ela, foram os pais que a fizeram aprender a ouvir o Ilê, entender a importância do bloco e de tudo que a entidade traz nas letras.

Prestigiando a saída do bloco pela segunda vez, Ananda comentou ter se sentido feliz quando acompanhou o momento em 2023. “Eu fiquei muito feliz quando vi a primeira vez no ano passado, na verdade. É muito bonito, né? Ver todo o ritual, porque eu sempre assisti pela televisão. Esse ano eu vim e estou aqui sozinha, mas está tudo certo, para mim é muito importante. Esse ano é mais significativo ainda”, disparou.