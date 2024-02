Dia de amor! Casal cola na corda pra ferver na pipoca do Baiana System | A TARDE

Popularmente difundida no estado da Bahia, a pipoca da Baiana System virou um fenômeno cultural na cidade de Salvador. Com mais de cinco anos de explosão, o grupo sacode multidões por onde passa. Fãs assíduos, Pablo Araújo e Larissa Barros, de 47 e 25 anos de idade, respectivamente, já estão no circuito Osmar (Campo Grande).



Em entrevista ao Portal MASSA!, o casal explicou a razão pelo fanatismo, ao afirmar que nem o sol de lascar é capaz de tirar a empolgação.

“Baiana vale a pena a gente vir para cá, é muito marcante. Gosto da energia da galera, não tem briga, não tem confusão. Somente aqueles tombos que são tranquilos, faz parte, além do suingue que é foda”, deu a ideia o parceiro, que é fã há quatro anos.

Já a patroa dele alegou que o grupo leva conceito de transformação social. “Para além da festa, Baiana é um movimento social, e eles são influentes para que todo mundo faça parte”, declarou.

Apesar do fanatismo individual, juntos, os dois curtem o grupo comandado por Russo Passapusso há cerca de dois carnavais.