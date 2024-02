Diabo no quadril? Mari Antunes muda letra de hino do carnaval | A TARDE

A banda Babado Novo, comandada pela cantora Mari Antunes, foi uma das atrações do primeiro dia de carnaval no circuito Dodô (Barra/Ondina), puxando o Bloco Uau. Em um trecho da apresentação, um detalhe não passou despercebido ao cantar um dos maiores hinos do carnaval: “We Are The World Of Carnaval”, imortalizada em vozes do axé em 1988.

Na estrofe em que caracteriza o baiano como um indivíduo que “tem Deus no coração e o diabo no quadril”, a vocalista alterou letra da música e cantou que o baiano “tem Deus no corpo todo”.

Reprodução | TVE