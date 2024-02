Didá homenageia Neguinho do Samba no Campo Grande | A TARDE

A banda Didá fez uma justa homenagem a Neguinho do Samba durante passagem na passarela Nelson Maleiro, no circuito Dodô (Campo Grande), na tarde deste sábado, 10, terceiro dia oficial do Carnaval de Salvador.

Na canção, a reverência ao saudoso músico predominou na avenida. A banda comemora os 30 anos de fundação neste Carnaval.

Fundada em 1993, a Didá, foi o primeiro grupo de percussão só composto por mulheres, em Salvador.



Neguinho do Samba morreu em 2009, e foi o criador do samba-reggae e também um dos fundadores do Olodum.