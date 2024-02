Em clima de romance, Leo Santana se prepara para arrastar multidão | A TARDE

Publicado quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024 às 19:29 h | Atualizado em 08/02/2024, 20:11 | Autor: Leo Moreira e Eduardo Dias ouvir

Leo Santana foi o vencedor da música do Carnaval do ano passado, com 'Zona de Perigo' - Foto: Dilson Silva/AgNews