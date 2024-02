Rei Momo recebe chave de Salvador e Carnaval é oficialmente iniciado | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou a chave da cidade de Salvador ao Rei Momo Alan Nery e o Carnaval da cidade de Salvador foi oficialmente iniciado.

A entrega da chave é uma tradição simbólica que demonstra que a cidade, pelos próximos dias, a folia é quem comanda a capital baiana.

"Declaro aberto o maior carnaval de rua do planeta", bradou Bruno ao entregar a chave.

No palco também estavam a vice prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, além do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o vice governador e coordenador do Carnaval, Geraldo Júnior.

Após a entrega da chave, as autoridades deram espaço a uma apresentação da Banda Didá, que embalou o Rei Momo, além das princesas e Rainha do Carnaval.

| Foto: Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

