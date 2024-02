Encerrando pré-carnaval, Habeas Copos não registra crime grave | A TARDE

A tradicional festa ‘Habeas Copos’, que marca o último encontro dos foliões antes do Carnaval, foi finalizada sem registro de crime grave. O evento realizado no circuito Dodô (Barra/Ondina), terminou na madrugada de quinta-feira, 8.

Durante a festa, um homem, que estava foragido da Justiça de São Paulo por não pagamento de pensão alimentícia, foi localizado. Também foram registradas duas lesões corporais, quatro furtos e uma condução por posse de drogas.

Cerca de 700 policiais e bombeiros atuaram no evento, com suporte do Sistema de Reconhecimento Facial e dos Portais de Abordagem.