Ensaio Geral do Ilê Aiyê recebe Daniela Mercury neste domingo | A TARDE

Este ano o Ensaio Geral do Ilê Aiyê vai ser em clima de celebração pelos 50 anos do Mais Belo dos Belos. No próximo domingo, 4, o bloco afro recebe no palco, além da banda anfitriã da casa, a Band’Aiyê, a cantora Daniela Mercury, amiga e parceira de tantos carnavais, e a banda baiana Anarkas, com vozes jovens da música preta.

Os portões do Ensaio Geral do Ilê Aiyê abrem às 15h e, como de costume, quem dá as boas-vindas é a Band’Aiyê, que promete antecipar o clima da folia carnavalesca com dança, percussão e grandes clássicos como “Pérola Negra”, “Deusa do Ébano”, “Negrume da Noite”, entre muitos outros.

Na sequência, chega a vez do Anarkas, grupo musical soteropolitano que traz influências da MPB, do rock, da “Poesia Acústica”, do Axé e do blues para um estilo “Pop Alternativo”, enfim da “música preta”. Composta por Ruiva (cantora e compositora), Osíris (cantor, instrumentista e compositor) e Philipe Neri (Cantor, Instrumentista e Compositor), a banda acaba de lançar seu primeiro espetáculo, “É Tudo Ouro”, que apresenta referências em músicas atemporais e sem fronteiras, ritmos brasileiros e clássicos do blues e rock, trazendo influências de Sandra de Sá, Iza, Etta James, Raimundo Sodré, Jorge Portugal, Carlos Neto, Rita Lee, Tribalistas e outras referências, inclusive internacionais, além de obras autorais.

Também conhecida como Rainha do Axé, Daniela Mercury nutre uma relação antiga e visceral com o bloco Ilê Aiyê, interpretando canções do bloco sempre em seus shows pelo mundo e sempre presente em apresentações do bloco. Ela é a atração seguinte, e o que se espera é um repertório escolhido a dedo para trazer o típico clima alto-astral da avenida para dentro da Senzala do Barro Preto.

Em 2024, o tema do Carnaval do Ilê Aiyê é “Vovô e Popó, com as bençãos de Mãe Hilda Jitolu. A invenção do Bloco Afro. Ah se não fosse o Ilê”.





Serviços Ensaio Geral do Ilê Aiyê Convidados: Daniela Mercury e Anarkas Quando: 04/02/2023 (Domingo) Abertura dos portões: 15h Onde: Senzala do Barro Preto Ingressos: Pista: R$140,00 (inteira) e R$70,00 (meia promocional) Camarote: R$200,00 (inteira) / R$100,00 (meia promocional) Vendas: Site Bilheteria Digital, Sede do bloco; Samba Vivo (Shopping Piedade), Casa Vale do Dendê (Pelourinho) e no local, no dia do evento.