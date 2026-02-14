Equipe do Palco do Rock explica motivo do 'sumiço' do evento

- Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Mesmo sendo uma atração tradicional no Carnaval de Salvador, a edição do Palco do Rock (PDR) de 2026 foi repleta de dúvidas. O evento sofreu um atraso na divulgação de suas atrações, que só foram reveladas na semana de realização da festa. O 'sumiço' levantou teorias de que o PDR teria acabado ou, no mínimo, perdido parte de sua força.

Apesar da demora na confirmação da sua line-up, o evento continuou com sua programação normalmente, que começou na noite deste sábado (14). O primeiro dia do Palco do Rock sacudiu o Coqueral da Praia de Piatã e contou com apresentações de Honoris Rock, Carnage, Orelha Seca, Marcio Mello, Dead Fish, Escarnium, Malefactor e Defeito de Fabricação.

Em entrevista exclusiva ao MASSA!, a equipe do festival explicou o motivo da falta de informações. "Tivemos muitos entraves em questões de marca, em negociações, que foram fazendo com que fosse impossibilitada nossa divulgação com um pouco mais de antecedência", afirmou Milly Barreto, produtora executiva do Palco do Rock.

De acordo com Milly, o planejamento é de que a edição deste ano fosse especial, focada principalmente em bandas de fora da Bahia. Por conta da dificuldade de logística, a incerteza sobre quais bandas poderiam participar durou até a semana do evento. "A gente entende que é complicado a questão de logística dentro do Carnaval, trazer grandes bandas. Estávamos nessa expectativa de fazer um ano muito diferenciado, com muitas atrações vindas de fora, trazendo esse trabalho bacana para a cidade", acrescentou.

Superar as "portas fechadas" é a prova de que, apesar de tudo, o Palco do Rock continua com sua força total. Para a produtora, realizar a festa é um ato de resistência. "É realmente uma resistência a gente estar aqui comemorando mais uma edição", disparou.

Mesmo o palco se mantendo firme, a falta de informações acabou prejudicando quem montou um planejamento especial para curtir a festa. "Atrapalha o planejamento das pessoas, como elas vão gerenciar o Carnaval delas. Querendo ou não, se a pessoa já tem um projeto montado para curtir o Carnaval, isso acaba atrapalhando um pouco", defendeu o biomédico Augusto Costa, 26.

Morador de Sussuarana, Augusto se considera como alguém que "vive o agoro". O 'sumiço' do PDR não desmotivou o baiano, que curte a folia alternativa desde 2018. "Não me desmotivou, até porque normalmente isso não interfere meu planejamento para vir para cá. Eu vivo o agora, então não atrapalhou", detalhou

O biomédico também argumenta que essa falta de clareza na divulgação reflete um enfraquecimento do rock na folia. As incertezas sobre o PDR foi apenas um sintoma de um problema maior. "Eu tenho percebido que esse ano tá bem vazio. [A falta de informação] acaba atrapalhando porque muitas pessoas não vem, acabam fazendo outros planos e deixam de vir", apontou.

Se a demora atrapalhou quem deseja curtir, para quem iria tocar no evento foi ainda pior. Doriva, vocalista da Orelha Seca, uma das atrações do primeiro dia de Palco do Rock, revelou que a banda acabou sendo levemente prejudicada por ter sido deixada "as cegas".

"Acabou atrapalhando um pouquinho sim. Como eu venho de fora, temos aquela programação da passagem, de saber o dia, ficar tenso. Os membros que moram aqui não conseguiram programar o trabalho. Mas, no mais, deu tudo certo", explicou o músico em entrevista ao MASSA!

O vocalista aponta que essa "demora" não é algo novo quando se trata do Palco do Rock. "Já teve casos de bandas que desistiram por causa do atraso. Mas, já é uma estrutura da organização do evento de sempre estar anunciando poucos dias antes", garantiu.

Por conta dessa adversidade, o sentimento que fica para o músico é de que a entrega poderia ter sido melhor. Apesar disso, a recepção do público fez com que o saldo final fosse positivo. "A gente fez o que a gente pode, mas queríamos entregar muito mais. A gente sabe que tem muito mais para entregar, mas acho que conseguimos superar um pouco das nossas expectativas", afirmou.

Depois das turbulências, o Palco do Rock continua com sua programação até a terça-feira (17). Amanhã (15), o segundo dia do PDR vai contar com shows de Cobra de Coleira, Cartilha de Ódio, Jorge King, Thathi, Eskröta, Auro Control, Desiranted, Alkymenia e Lote 7.