Ex-BBB Cezar Black curte show da namorada Kally Fonseca na Barra | A TARDE

A cantora Kally Fonseca foi convidada por Mari Antunes no Bloco Uau!, na noite desta quinta-feira, 8. As duas cantaram vários hinos e a ex-vocalista da Cavaleiros do Forró, que agora segue carreira solo, contou com a companhia do ex-BBB Cezar Black, seu namorado.

Em cima do trio da banda Babado Novo, o baiano apreciou sua amada cantar “Minha Pequena Eva” e curtiu o momento. O casal se conheceu durante a 15ª edição do reality “A Fazenda” e engataram um relacionamento ainda durante o confinamento.

Confira o vídeo:





Cezar Black curtindo a participação de Kally Fonseca Bianca Carneiro | Ag. A TARDE