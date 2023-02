Ex-BBB Jessi brinca sobre 'romance no Carnaval': "Estou disponível"

Ex-participante do BBB, Jessilane Alves marcou presente nesta sexta-feira, 17, no Camarote Salvador, e falou sobre o carinho que tem recebido do público baiano, após se tornar uma pessoa pública pela participação na 22ª edição do reality show.

"Sobre o Big Brother, realmente é uma experiência muito louca. Você não consegue dimensionar o que vai acontecer quando você sai (do programa). Eu imaginava que me tornaria uma pessoa pública, mas não na proporção que o BBB traz", afirmou.

No Carnaval de Salvador pela primeira vez, Jessi disse estar bastante empolgada e aproveitando bem a experiência. Ela ainda brincou sobre a possibilidade de surgir algum 'romance' durante a folia.

"Primeira vez que estou aqui, minha primeira experiência. Estou super empolgada e curtindo muito. Hoje fui em cima do trio e pude viver essa experiência muito gostosa. Paixão de Carnaval ainda não aconteceu, mas estou disponível e deixa acontecer", brincou a goiana.

Questionada sobre a edição atual do BBB, ela disse que está assistindo, apesar da rotina de vida agitada. Jessi comentou sobre a desistência de Bruno Gaga, ocorrida nesta sexta-feira, e relembrou quando o mesmo aconteceu na edição participou.

"Estou acompanhando (a edição atual do BBB). Hoje fiquei muito sentida com a desistência do Bruno (Gaga) e me lembrou bastante a saída do Tiago (Abravanel), que era uma pessoa muito próxima a mim na minha edição. Isso me ativou alguns gatilhos que o BBB ainda mantém dentro da gente. Estou tentando acompanhar do jeito que dá", concluiu.