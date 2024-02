Ex-produtor do É o Tchan destaca memória afetiva da banda | A TARDE

Uma das marcas da música baiana, a banda É o Tchan se mantém atual mesmo depois de tantos anos em atividade. Em entrevista para o Portal A TARDE, o ex-produtor da banda, Cal Adan, falou sobre o sucesso do grupo e destacou a memória afetiva como ferramenta utilizada para seguir cativando o público.

"A memória afetiva do É o Tchan foi tão unânime nos anos 90, que a memória afetiva é muito forte na cabeça das pessoas. Só a gente tocar aquela música já dá uma sensação gostosa na cabeça das pessoas. As pessoas já gostam, já tá no coração e na cabeça de cada um. Então, vai durar muito. Enquanto o Beto e o Washington estiverem cantando, o Tchan vai se reproduzir muito, porque foi uma época de glória, foi uma época de humanidade, o Tchan, humanidade não só nacional, mundial", disse.

"E assim, e as nossas dancinhas, as nossas brincadeiras, o nosso jeito descontraído, o nosso jeito baiano de fazer música sensual, sem ser sexual. As pessoas confindem o É O Tchan nunca foi sexual, o É O Tchan sempre foi muito sexual", continuou o produtor.

Ele afirmou que não trabalha mais com a banda e que comandar um grupo de sucesso exige muito tempo e dedicação.

"Eu sempre tenho dito isso, eu não tô mais à frente da banda. Lá na frente são duas pessoas, Nelson e Milton, são dois amigos meus. Eu fui viver outra parte da minha vida, fui curtir outras coisas. E você, ser empresário de uma banda, demanda muito tempo de dedicação", relatou.