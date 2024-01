Expresso Salvador inicia vendas de bilhetes a partir desta quarta, 3 | A TARDE

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) inicia, nesta quarta-feira, 3, a venda de bilhetes para o Expresso Salvador, serviço de transporte disponibilizado para o Carnaval da capital baiana. O primeiro posto de atendimento estará localizado no primeiro piso do Shopping Paralela, próximo à entrada principal do centro de compras.

No local, o público poderá ter informações sobre as linhas para o Carnaval e adquirir os bilhetes, que este ano custará R$18 cada trecho, ida ou volta dos circuitos. O serviço funcionará apenas nos dias de folia e contará com linhas saindo de três dos principais shoppings da cidade – Salvador, Salvador Norte e Paralela – para as regiões da festa na Barra, Ondina e Garibaldi.

Este ano, o Expresso contará com uma novidade, que é o retorno da linha para o Centro. O trajeto começa no Salvador Norte e o desembarque será no Vale dos Barris, e o funcionamento será nos dias 8, 11, 12 e 13 de fevereiro.

“No ano passado tivemos muitos pedidos dos usuários para que a gente retornasse com as linhas para o Centro, até porque a Prefeitura tem fortalecido o carnaval nessa região que, além de ser um circuito histórico, conta com grandes atrações”, explicou o secretário de mobilidade, Fabrizzio Muller.

Também serão instalados postos de atendimento nos shoppings Salvador, a partir do próximo dia 8, e Salvador Norte, no dia 10. Nestes pontos também será possível obter informações sobre o serviço e adquirir os bilhetes e cartão exclusivo do Expresso.

Bilhetes

Este ano, o valor do bilhete será de R$18 para cada trecho, ida ou volta, além de R$7 do cartão exclusivo. Não é necessário adquirir ambos os trechos, ficando a critério do usuário. Cada cartão pode ser utilizado até dez vezes, sendo permitido o uso por mais de uma pessoa. Caso o usuário possua algum dos cartões do Expresso adquiridos em anos anteriores, também será permitida a recarga e utilização durante o Carnaval 2024.

Além do cartão, o usuário poderá adquirir o bilhete através de um QR Code pelo aplicativo KIM, a partir do dia 22 de janeiro. Assim como na folia em 2023, o folião faz o cadastro no app e gera um QRCode, que será utilizado ao acessar o veículo do Expresso. “Desta forma oferecemos mais comodidade ao usuário que poderá adquirir seu acesso sem filas, a qualquer momento através do seu smartphone”, completou Muller.

Será permitido o pagamento em Pix via aplicativo KIM; cartão de crédito e débito (mediante taxa de 5%) e espécie – exclusivamente nos postos de atendimento presenciais.

Serviço – O Expresso Salvador é uma opção para quem busca comodidade e flexibilidade durante o evento de Carnaval de Salvador. Com linhas exclusivas saindo dos principais shoppings da cidade, os foliões podem facilmente chegar aos principais pontos da festa.

O serviço conta com ônibus com ar-condicionado e 100% adaptados em toda a frota, que tem intervalos de saída a cada 20 minutos. Além disso, o usuário que optar por ir de carro até o shopping de partida terá o estacionamento já incluso no valor do bilhete.