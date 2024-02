Fã de BaianaSystem fatura com camisas da banda | A TARDE

Que o 'lucro é máquina de louco' todo mundo já sabe. E é por isso que O serígrafo Marcos Vinícius aproveitou a pipoca da Baiana System, que agita o Campo Grande no Carnaval de Salvador, nesta segunda-feira ,12, para vender camisas da banda.

Ao Portal Massa!, Marcos explicou que é fã da banda desde o comecinho, e que aproveita a época para faturar com uma renda extra.

“Eu sou fã da BaianaSystem desde quando começou. Eu comecei a vender no terceiro ano, no quarto... Eu tô todo ano aqui”, disse o vendedor, que cobra R$ 60 pelas camisas com as estampas do grupo.

“A vendagem é boa. Que é carnaval, né? Então a rua tá cheia, o pessoal todo tá no clima de carnaval e aí compra. Aí é muito bom pra gente que é de Salvador pra poder fazer um extra”, afirmou.

Questionado sobre o que faz a galera seguir atrás do navio pirata, Marcos não poupou elogios para o grupo baiano.

“A energia da banda. A sincronia que eles têm com o folião, de estar sempre observando onde é que tem briga, pedindo pra parar, trocando ideia também com a segurança. Eles têm essa sincronia, né? De ver o que está acontecendo, não só em cima do trio, e conseguir controlar. E aí a gente consegue seguir na paz, como eles falam, só amor até o final”, afirmou.