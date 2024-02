Ferry-Boat vai operar 24 horas até o próximo sábado | A TARDE

A Internacional Travessias Salvador divulgou nesta quinta-feira, 8, que o Sistema Ferry-Boat vai operar 24 horas até o próximo sábado, 10. A Operação Carnaval teve início na terça-feira, 6, e segue até 19 de fevereiro. Durante o período, serão disponibilizadas 420 viagens extras com hora marcada. Em 2023, passaram pelos terminais de São Joaquim e Bom Despacho um total de 382 mil pessoas e 40 mil veículos durante a operação especial de Carnaval.

Nesta operação, o sistema contará com seis barcos disponíveis: Anna Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares. O ferry Dorival Caymmi ainda estará indisponível, devido ao aguardo de uma peça importada para sua manutenção, e só deve ser reintegrado à frota após a folia.

Nesta quinta-feira os ferries à disposição da operação são: Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Pinheiro, Maria Bethânia e Anna Nery. O movimento é intenso para veículos e tranquilo para pedestres no terminal São Joaquim. Em Bom Despacho o fluxo é tranquilo para veículos e pedestres.

Veículos pesados

No período de Carnaval, motoristas precisam se atentar para os dias de suspensão da travessia de veículos pesados.

No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão de embarque de caminhões permanece válida das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior ao seu retorno.

No sentido terminal Bom Despacho para São Joaquim, a suspensão é válida das 5h dos domingos até às 5h da segunda-feira, como também das 5h do dia posterior ao feriado até às 5h do dia seguinte. Veículos pesados transportando alimentos e também pacientes em tratamento fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição.

Hora Marcada

Para verificar a disponibilidade de vagas do serviço exclusivo de veículos, é necessário acessar o site www.internacionaltravessias.com.br. As passagens são disponibilizadas no site com 30 dias de antecedência.

O cliente deve comparecer com 60 minutos de antecedência ao horário agendado para embarque.

Filômetro

Os clientes podem consultar o movimento nas filas do sistema Ferry-Boat através do site da Concessionária, na aba filômetro. O fluxo é atualizado diariamente, após cada embarque: www.internacionaltravessias.com.br/filometro/. Para pedestres e usuários em veículos, os terminais contam com painéis que exibem todas as informações de embarque, incluindo capacidade dos ferries e horários de saída.

Bilheteria

A bilheteria do Sistema Ferry-Boat é eletrônica, considerando as capacidades das embarcações a cada viagem. São aceitos pagamento em dinheiro, cartões de crédito ou débito e PIX, onde o passageiro poderá apontar o seu celular para o QR Code da maquininha e aguardar a passagem ser confirmada. Os terminais contam com sistema eletrônico que encerra o acesso de pedestres e veículos sempre que a venda atinge a capacidade de cada embarcação, e também quando é finalizado o procedimento de embarque.

Ferry-Card

A recarga Ferry-Card no período será mantida em guichê especial, obedecendo à fila de entrada do usuário no portão de acesso ao serviço. O setor de troca/entrega de cartões estará funcionando de segunda a sexta, das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h. Não funciona, sábados, domingos e feriados.