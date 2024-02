Fila andou: Luísa Sonza afirma já estar com outra pessoa | A TARDE

Na pista - ou nem tanto - após o terminar com Chico Moedas devido a uma traição, a cantora Luísa Sonza parece já ter superado a desilusão amorosa. Durante sua apresentação no Carnaval de Recife, na madrugada deste domingo, 11, a artista surpreendeu os fãs ao afirmar que a fila andou e que já está em um novo relacionamento.

“Quem nunca enfrentou uma situação difícil em relacionamentos? Ouvi dizer que Recife tem muitas histórias interessantes, não é? Então, agora, quero homenagear todos vocês e expressar todo o meu amor, porque é disso que se trata esta música: o amor que habita em mim e a capacidade de amar alguém, e hoje eu quero dedicar a vocês!”, disse ela antes de começar a cantar ‘Chico’, música que dedicou ao ex na época em que estavam juntos. Ela ainda brincou e dedicou a música a “todas as cornas do Brasil”.

Depois disso, os fãs acabaram entoando o coro “Chico vai tomar no c*”. Luísa, então, decidiu parar a apresentação e disse ter superado o relacionamento passado. “Não há necessidade disso! Já superei, é algo do passado, estou até com outra pessoa”, afirmou.