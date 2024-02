Filhos de Gandhy abrem desfile com participações de Caetano e Gil | A TARDE

Comemorando 75 anos de bloco, os Filhos de Gandhy deram a largada neste quarto dia de Carnaval de Salvador, no tradicional circuito que começa no Pelourinho e passa pela Avenida Carlos Gomes, no Centro. A Avenida foi tomada pelo tapete branco e azul, neste domingo, 11, e, ao som dos gritos que ecoavam "Ajayô", o trio contou com a presença ilustre dos cantores Gilberto Gil e Caetano Veloso, homenageado deste ano. Os artistas também saíram acompanhados do governador Jerônimo Rodrigues.

"Uma homenagem tão bonita e tão grande, Filhos de Gandhy, eu acho que é uma das sílabas da resposta que a Bahia, através do Brasil, tem que dar ao mundo contra a guerra, enfrentar o risco de grande guerra que o mundo está correndo. Eu dedico esse evento a essa causa. E eu estar ao lado do homem que revitalizou, para não dizer ressuscitou, os Filhos de Gandhy, Gilberto Gil", afirmou Caetano Veloso, no início do desfile.

Na foto: Gilberto Gil, Governador da Bahia Jerônimo Rodrigues, Caetano Veloso, presidente dos Filhos de Gandhy, Gilsoney de Oliveira e o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro. | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Não muito diferente, Gil, emocionado, relatou que uma das maiores felicidades que ele teve hoje à tarde, foi ver o netinho dele, o Benjamin, dizer: eu vou para o Gandhy. "Ô 'Beja', que lindo! Obrigado a todos vocês! Obrigado, Bahia! Obrigado a essa gente linda, esse povo, esses homens, todos vestidos de turbante até os pés e com muitas sandálias, enfim, com esse traje bonito, memorável do Carnaval da Bahia. Ajayô!", saudou o cantor.

Quem também apareceu no bloco para reforçar as campanhas de vacinação contra Dengue e Covid-19, foi o Zé Gotinha | Foto: Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE

Humberto Carrão e Evaldo Macarrão estão entre os outros artistas que se juntaram aos associados. Os atores vestiram o manto branco para desfilar com o tradicional bloco de afoxé de Salvador. O bloco também é lembrado pela brincadeira que troca colares por beijos. Desde que com consentimento de todas as partes envolvidas, foliões podem distribuir seus colares de miçanga por beijos na boca.