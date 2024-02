Fluxo de veículos na BR-324 deve aumentar 4,3% no carnaval | A TARDE

A Concessionária de Rodovias (ViaBahia) estima um aumento de 4,3% da movimentação de veículos na BR-324, durante o carnaval.

Na sexta-feira, 9, espera-se um aumento significativo no fluxo das 7h às 12h e das 14h às 18h, no sentido Feira de Santana. O sábado, 10, seguirá com movimentação intensa das 6h às 12h, também em direção a Feira de Santana. Já no domingo, 11, e na segunda-feira, 12, a previsão é de um fluxo regular ao longo de todo o dia. Na terça-feira, 13, o movimento deverá aumentar das 16h às 18h, no sentido Salvador. Por fim, na Quarta-feira de Cinzas, 14, espera-se um fluxo intenso a partir das 10h até às 18h, no sentido Salvador.

A concessionária prepara uma operação para agilizar o fluxo de veículos nos horários de pico, com a disponibilização de "papa-filas" na Praça de Pedágio 2 (P2), localizada em Amélia Rodrigues.

A ViaBahia ainda recomenda que antes de pegar a estrada, é necessário fazer a manutenção do veículo e verificar itens básicos como macaco, chave de roda, triângulo, extintor e estepe.

Durante a viagem, a concessionária recomenda respeitar o limite de velocidade, e só ultrapassar em locais permitidos. A ViaBahia conta com 15 bases de apoio para aquela parada estratégica. As bases são equipadas com estacionamento com sombra, banheiro, água, café e wi-fi grátis.

“Se o trajeto for longo, é recomendado optar pelo consumo de comidas leves, buscar um local seguro ao menor sinal de sonolência ou cansaço e nunca prosseguir o deslocamento ao notar falta de concentração na direção. Caso necessitem, os usuários da rodovia podem acionar nossas equipes pelos números 0800 6000 324 para atendimentos na BR-324 e 0800 6000 116 para ocorrências na BR-116, 24horas por dia”, ressalta o supervisor de operações da ViaBahia, Elio Nogueira.