Fluxo de voos irá aumentar 36% no Carnaval, projeta Maurício Bacelar | A TARDE

O Carnaval 2024 vai gerar um incremento de 36% no fluxo de voos na na Bahia, segundo estima a Secretaria de Turismo do Estado (Setur).

Segundo o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, "as manifestações populares da Bahia atraem a atenção das pessoas e fazem com que eles venham nos visitar. Nós nos preparamos para esse momento. Em primeiro lugar, garantindo conectividade aérea e rodoviária, e também conectividade marítima para que as pessoas cheguem à Bahia. No período do Carnaval, teremos um incremento de 36% nos voos em aeroportos do estado”.

A pasta tem a estimativa ainda de que 2,7 milhões de turistas virão à Bahia, com injeção R$ 6,5 bilhões na economia, na capital e no interior. Durante a festa, a pasta vai marcar presença com uma equipe de 250 profissionais nos circuitos, incluindo guias de turismo, agentes de informação e supervisores em pontos turísticos e portões de entrada da cidade.



Os receptivos especiais estarão no aeroporto, rodoviária e no porto, com manifestações culturais afro-baianas, produção de turbantes e divulgação de material promocional. E ainda o Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), que terá 3 postos fixos (aeroporto, rodoviária e Pelourinho) e quatro móveis (Campo Grande, Praça Municipal, Barra e Ondina).



O secretário Maurício ainda revelou que os principais portões de entrada do estado terão representantes da Setur, para passar informações ais visitantes. “Também realizamos pesquisas para identificar as demandas que surgem nessa festa, para a gente programar as festas futuras”, explicou.