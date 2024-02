Foliões lamentam cancelamento do Ara Ketu no Carnaval de Salvador | A TARDE

A notícia de que a banda Ara Ketu não vai desfilar no Carnaval de Salvador pegou muita gente de surpresa. Mas além disso, muitos foliões ficaram indignados com a ausência do bloco, considerado um dos mais tradicionais da folia momesca.

A decisão foi publicada pelo grupo, que vai completar 45 anos de fundação neste ano, em uma carta aberta na tarde desta terça-feira, 30, e logo causou o maior burburinho nas redes sociais.

“Aqui vai acabar minha história do Carnaval depois de 28 anos. Me apaixonei por Salvador no dia do meu primeiro ensaio com Ara na Rua Chile. Eu sou alemã de coração baiana … Eu estava no bloco por mais do que 15 anos, comprava abadá com antecendência. Sempre foi o meu “Highlight” do ano. Sair no Ara, claro e com outros blocos tbm. Eu senti a Bahia, senti essa felicidade de vcs, dos baianos. Eu cantava as músicas do Ara antes de aprender a sua língua”, relatou uma foliã.

“Araketu, com Tatau ou Dan Miranda, sempre nos deixa com o coração cheio de amor. Seremos sempre Araketu”, declarou outro internauta.

“Que absurdo! Uma das maiores bandas fora do carnaval! O Araketu faz parte do carnaval a anos! Repertório maravilhoso e com grandes sucessos até hoje no nossos carnavais! Triste isso que aconteceu com a banda!”, lamentou um outro perfil.

Em comentário na postagem do perfil do Grupo A TARDE, o ator Luis Miranda disse que a situação é uma "vergonha". "Vergonha para a cidade, pois sabemos os cachês pagos para atrair estrelas brasileiras que em nada tem haver com a história do carnaval de salvador. Os artistas ricos deveriam se unir para que o bloco saia".

Segundo a banda, não houve consenso para os cachês ofertados pelo poder público. A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Prefeitura de Salvador e com o Governo do Estado, mas até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto.