Força integrada usa inteligência policial também na folia | A TARDE

O combate ao crime organizado e de grupos ligados a tráfico de drogas, armas e homicídios segue sem interrupção durante o Carnaval. Ações de inteligência são realizadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, que é composta por Forças Estaduais e Federais de Segurança Pública.

As equipes contam com agentes infiltrados, nos três circuitos, monitorando possíveis ações criminosas e visitando Postos de Observação da Secretaria da Segurança Pública e das Polícias Civil e Militar, com o objetivo de articular novas ações.

"O Carnaval da Bahia é o maior evento de rua do mundo e estamos trabalhando para evitar qualquer atuação do crime organizado", declarou o delegado da Polícia Federal Eduardo Badaró, chefe da FICCO Bahia.