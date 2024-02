A tradicional Mudança do Garcia desfila no circuito Osmar ( Campo Grande), na manhã desta segunda-feira, 12, no quinto dia do Carnaval de Salvador. Confira as imagens:

| Foto: Shirley Stolze / AG. A TARDE

