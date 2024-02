Fuzuê e Furdunço alteram trânsito em bairros de Salvador | A TARDE

O Fuzuê, que acontece neste sábado, 3, e o Furdunço no domingo, 4, vão afetar o funcionamento do trânsito em diversos pontos do circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra). A Transalvador fará interdições e instalará barreiras nas imediações dos bairros. Confira as mudanças:

Esquema do Fuzuê

O estacionamento e a circulação de veículos será proibido das 12h do sábado, 3, às 2h do domingo, 4, nas vias do Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra até a Rua José Sátiro de Oliveira).

Inversão e Opções de tráfego - Haverá a inversão do sentido de tráfego de veículos, das 12h do sábado, 3, às 2h, do domingo, 4, na Rua Dom Marcos Teixeira (trecho entre a Avenida Almirante Marques de Leão e a Rua Afonso Celso).

As pessoas que têm como destino a festa terão como opção de tráfego, no sentido Barra/Ondina, as vias: Avenida Milton Santos, Rua Dr. Oswaldo Ribeiro (via marginal à Avenida Oceânica), Rua Professor Sabino Silva, Rua Comendador Francisco Pedreira, Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schimidt e Rua Marquês de Caravelas.

O acesso aos residentes ou domiciliados na via interditada será liberado mediante comprovação de endereço.

Barreiras

Haverá instalações de Barreiras Fixas, a partir das 8h, nos seguintes pontos:

BF 01 - Av. Almirante Marques de Leão / Largo do Farol da Barra;

BF 02 - Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;

BF 03 - Avenida Oceânica / Rua Alfredo Magalhães;

BF 04 - Rua Alfredo Magalhaes / Rua Afonso Celso;

BF 05 - Avenida Oceânica / Rua Professor Lemos de Brito;

BF 06 - Tv. Marquês de Leão / Rua Afonso Celso.

BF 07 - Avenida Oceânica / Rua Francisco Otaviano;

BF 08 - Avenida Oceânica / Rua Professor Fernando Luz;

BF 09 - Avenida Oceânica / Rua Leoni Ramos;

BF 10 - Avenida Oceânica / Rua Doutor Artur Neiva;

BF 11 - Avenida Oceânica / Rua Carlos Chiacchio;

BF 12 - Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (parte Baixa).

Haverá também instalações de Barreiras Móveis, a partir das 12h, nos seguintes locais:

BM 01 - Largo do Farol da Barra / Rua Afonso Celso;

BM 02 - Rua Miguel Burnier / Rua Marquês de Caravelas / Rua Afonso Celso;

BM 03 - Rua Marquês de Caravelas / Av. Almirante Marques de Leão;

BM 04 - Rua Airosa Galvão / Rua Miguel Burnier;

BM 05 - Avenida Centenário / Último Retorno;

BM 06 - Rua José Sátiro de Oliveira / Rua Professor Sabino Silva;

BM 07 - Avenida Oceânica / Largo do Camarão.

Esquema do Furdunço

O estacionamento será proibido, das 4h, do sábado, 4, às 2h do dia subsequente, nas seguintes vias: Avenida Oceânica (trecho entre a Avenida Milton Santos e o Farol da Barra), Avenida Centenário, Rua Afonso Celso, Rua Cezar Zama (trecho entre a Rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes) e a Rua Barão de Itapuã (em ambos os lados).

Proibição da circulação de veículos - No sábado, 4, das 7h às 2h do dia subsequente, haverá a proibição da circulação de veículos nas vias transversais da Avenida Oceânica (trecho entre o Largo do Farol e Avenida Milton Santos).

No mesmo dia, das 12h às 2h do dia subsequente, nas seguintes vias; Avenida Sete de Setembro (trecho entre a Rua Barão de Itapuã e o Largo do Farol da Barra), Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica (trecho entre o Largo do Farol da Barra e o Cristo) e Rua Afonso Celso (trecho entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Professor Lemos Brito).

Opções de tráfego

Os veículos que vierem da Ladeira da Barra, deverão retornar no Porto da Barra. No sentido Ondina para o Centro, terão como opções: Avenida Oceânica, Avenida Milton Santos e Avenida Anita Garibaldi.

Já os moradores do bairro, terão como opções exclusivas que vão sentido Centro/Barra/Ondina: Porto da Barra, Avenida Princesa Izabel, Rua Drª Praguer Fróes, Rua César Zama, Rua Professor Lemos de Brito (Morro do Gavazza), Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Avenida Centenário, Rua Sabino Silva, Rua Dr. Oswaldo Ribeiro (Via marginal à Avenida Oceânica), Avenida Milton Santos. E no Sentido Ondina para o Centro: Avenida Oceânica, Avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi.

Barreiras - Haverá instalações de Barreiras Fixas, a partir das 4h, nos seguintes locais:

BF 01 - Av. Almirante Marques de Leão / Largo do Farol da Barra;

BF 02 - Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;

BF 03 - Avenida Oceânica / Rua Alfredo Magalhães;

BF 04 - Rua Alfredo Magalhaes / Rua Afonso Celso;

BF 05 - Avenida Oceânica / Rua Professor Lemos de Brito;

BF 06 - Tv. Marquês de Leão / Rua Afonso Celso.

BF 07 - Avenida Oceânica / Rua Francisco Otaviano;

BF 08 - Avenida Oceânica / Rua Professor Fernando Luz;

BF 09 - Avenida Oceânica / Rua Leoni Ramos;

BF 10 - Avenida Oceânica / Rua Doutor Artur Neiva;

BF 11 - Avenida Oceânica / Rua Carlos Chiacchio;

BF 12 - Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (parte Baixa);

BF 13 - Avenida Oceânica / Rua Professor Sabino Silva / Rua N (Largo do Camarão);

BF 14 - Avenida Oceânica / Acesso à Via Marginal (antigo Salvador Praia Hotel, nos dois retornos).

Haverá também instalações de Barreiras Móveis, a partir das 7h, nos seguintes lugares:

BM 01 - Rua Airosa Galvão / Rua Miguel Burnier;

BM 02 - Avenida Centenário / Último Retorno;

BM 03 - Rua Professor Sabino Silva / Rua José Sátiro de Oliveira;

BM 04 - Avenida Oceânica / Avenida Milton Santos.

Ainda com instalações de Barreiras Móveis, apenas em horário diferente, a partir das 12h, nos seguintes pontos:

BM 01 - Avenida Sete de Setembro / Porto da Barra;

BM 02 - Avenida Sete de Setembro / Rua Barão de Itapuã;

BM 03 - Rua Cézar Zama / Rua Marquês de Caravelas / Alameda Antunes;

BM 04 - Rua Miguel Burnier / Rua Marquês de Caravelas / Rua Afonso Celso.