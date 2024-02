Fuzuê e Furdunço antecipam carnaval na Barra; veja programação | A TARDE

Após a Lavagem de Itapuã na última quinta-feira e a Festa de Yemanjá ontem, o ciclo de festas populares em Salvador segue com a folia nas ruas neste final de semana, com os festejos pré-carnaval Fuzuê e Furdunço, eventos que já se consolidaram como tradições no calendário soteropolitano.

Com a participação de dezenas de atrações, os dois dias de folia são a oportunidade perfeita para os foliões entrarem no clima carnavalesco.

Hoje tem Fuzuê

Hoje, o Fuzuê inaugura o pré-Carnaval de Salvador, com 42 atrações desfilando pelo Circuito Orlando Tapajós, que vai desde o Clube Espanhol até o Farol da Barra. A festa promete inundar as ruas de Ondina e da Barra com atrações como charangas, quadrilhas, fanfarras, bandas de percussão e blocos de mascarados.

Às 14 horas, a festa tem início com a animada Bike Fuzuê e a presença da Banda da Guarda Municipal. Em seguida, o Grupo Cultural Junino Forró do ABC entra em cena, seguido pela Quadrilha Junina Forró do Luar, BAMCAC, CIA de Dança Robson Correia, Gravata Doida, Quadrilha Junina Forró Asa Branca, Grupo Cultural Forró Commanche do Pelô, A Mulherada, Carreta Tradicional de Acupe, Grupo Folclórico Zambiapunga, Escola de Samba Unidos de Itapuã e Lui.

A festa continua com a presença das Caretas de Cairu, Banda Marcial Navarro de Brito, Fanfarra Bamupi, Baianas do Reino, Oficina de Sons, Charanga Tamirzinho Kids, Filó Brincante, Grupo Mascarados Maralegria, Barquinha de Bom Jesus do Pobres, Kangodance e a Banda Show Contemporânea às 14h30.

Às 15 horas, a Gira Ingonça inicia a próxima etapa, seguida por Charanga do Pinguço, Banda Big Show, Oficina de Frevos e Dobrados, Afoxé Relíquias Africanas, Escola de Samba Filhos da Feira e encerrando com o Grupo Fuzuê Junino.

A Bandinha Samba Folia fará o encerramento da festa, juntamente com Negão da Viola no Samba da Mulheré, Cangaceiros de Ipitanga, Coral Cantart BBG, Afoxé Filhos de Karin Efan, Afoxé Babá Afoman, Paroano Sai Milhó, Grupo Cultural Terno de Reis Rosa Menina, Banda Show Daraju de Ode, Pierrot Tradição de Plataforma e Chegança dos Marujos Fragata Brasileira, a previsão de saída das últimas atrações será às 16h.

Furdunço é amanhã

O Furdunço acontece no dia seguinte, domingo (4), e terá mais de 50 atrações desfilando pelo Circuito Orlando Tapajós. A festa é guiada por minitrios e pranchões, sendo estruturas que deixam os artistas mais próximos do público. As atrações mais esperadas são Baiana System, Lincoln Senna, Jammil e Filhos de Jorge.

A partir das 14 horas, o Furdunço promete agitar com a presença do Rixô Elétrico, Negro Davi, Dakar Percussivo, Sylvia Patrícia & Tuk Tuk Sonoro, Rasta Groove, Negão da Viola, Banda DNA Dodô e Maíra Lins. Às 15 horas, Chico Gomes e Marana tomam conta do evento, seguidos por Ivan Huol, Paulo Raio, Rural Elétrica, A Mulherada, Jay Torres, Faustão e as Mongas, Virgílio Lisboa. Às 16 horas, A Tapa, Lutte, Peu Pirata, Linnoy, Wilson Café, Olodum, Psirico e Targino Gondim garantem a energia lá em cima.

Às 17 horas saem os aclamados Filhos de Jorge, Diego Moraes, Lui, Mudei de Nome, Bailinho de Quinta, Armandinho, Fiti Dance e Aloisio Menezes continuam a festa. Às 18 horas, Tonho Matéria, Marculino e seus Belezas, Adelmo Casé, Banda Toaê Arrastão Pena Branca, Taís Nader e Lincoln encerram a tarde com muita música e animação.Às 19 horas, Forró do Tico, Tuca, Ana Mametto, Daniel Vieira, Mambolada e Kart Love garantem que a diversão continue. Às 20 horas, Danzi, Diamba, Edy Vox e Makonnem Tafari mantêm o ritmo, preparando o terreno para as atrações finais.

Finalmente, para encerrar os festejos do final de semana teremos, às 21 horas, Gerônimo, Escandurras, Jammil e BayanaSystem fechando o Furdunço com chave de ouro, proporcionando uma noite inesquecível.

A festa não para

As festas de pré-carnaval continuam a todo vapor nos próximos dias, com o Banho de Mar a Fantasia no domingo (4) às 9h, na Ladeira da Preguiça. Segunda-feira (5) vai ter Xanddy Harmonia, na terça-feira o gigante Léo Santana lidera o Pipoco e na quarta-feira (7) teremos bloquinhos e fanfarras no Circuito Sérgio Bezerra.

Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre