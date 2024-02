Fuzuê termina sem morte violenta e furto, diz SSP | A TARDE

Nenhuma morte violenta e furto foram registrados no Fuzuê, evento promovido no Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), com encerramento na madrugada deste domingo, 4. Um foragido da Justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso com o auxílio do Reconhecimento Facial.

Ao longo de todo o festejo foi registrada uma ocorrência de roubo. Além disso, um jornalista foi presa pelo crime de racismo, após agredir verbalmente e se negar a ser revistada por uma policial militar negra.

Mais de 700 profissionais da SSP garantiram a segurança do festejo. Equipes empregadas no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) direcionaram os efetivos no terreno.