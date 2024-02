Gabi Martins revela torcida por Davi no BBB 24 | A TARDE

A mineira Gabi Martins também marcou presença no carnaval de Salvador. A ex-BBB e cantora sertaneja, em conversa com a imprensa, disse estar muito feliz de participar da folia na Bahia.

"Eu tô no melhor camarote, camarote de Brahma Salvador. Muito feliz! Eu amei os shows que eu vi ontem. Hoje, pela primeira vez, eu vi o trio da Ivete. Eu tava nele agora! Desci na pipoca. Vivi realmente o Carnaval de Salvador lá embaixo. Então, assim, eu tô muito feliz, estou amando. Uma experiência única na minha vida", celebrou.

Ela aproveitou para comentar sobre o BBB e dizer que está torcendo para Davi ser o campeão do reality. "Eu estou torcendo pro Davi. Gosto muito dele desde o início. Acho que ele faz um jogo limpo. Ele é muito fiel, muito leal também à Isabelly, né? Então, assim, acredito que ele vai ser um grande campeão. Porque as pessoas também estão indo muito em cima dele. Sabe? E assim, eu acredito que toda vítima vai crescendo, vai ganhando um público muito forte. Porque as pessoas aqui de fora estão vendo uma injustiça. É um outro jogo aqui de fora e um outro jogo lá dentro. Então, acredito que o Davi vai ser o campeão", disse.