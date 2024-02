Gil do Vigor será a voz do metrô de Salvador | A TARDE

O ex-BBB Gil do Vigor vai emprestar a voz para o metrô de Salvador. A ação, feita pelo Mercado Pago, abrange as linhas 1 e 6 durante o carnaval.

A iniciativa levará a famosa expressão “Braasssiiiiill” para as estações. O influenciador dará dicas de segurança para o público durante o trajeto até os blocos. Além da capital baiana, a ação de Carnaval ocorre em São Paulo e Rio de Janeiro.

"Eu acredito que passar mensagens importantes de uma forma leve faz total diferença e participar dessa campanha do Mercado Pago tem sido uma verdadeira festa para mim, sinto que estou vigorando muito, ainda mais com a oportunidade incrível de ser a voz que guia os foliões com segurança durante o percurso de metrô para os Carnavais de Rua em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador”, comentou Gil do Vigor.