Governador visita local de acolhimento para catadoras

Jerônimo almoça com catadoras - Foto: Joá Souza / Gov Bahia

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, visitou na manhã de ontem (28) o espaço de convivência do projeto “Cuidar de Quem Cuida” na sede das Voluntárias Sociais da Bahia, no Campo Grande. A iniciativa oferece locais de acolhimento e descanso nos circuitos de Carnaval para mulheres que estão atuando como catadoras.

“A inclusão dessas pessoas é importante, pois é um trabalho muito pesado. Muitas delas trabalham o dia inteiro, então precisam de um bom banho, boa alimentação e um bom descanso. Aqui, as mulheres passam por um processo de acompanhamento. É sobre a dignidade da mulher”, disse o governador Jerônimo em coletiva de imprensa.

O chefe do Executivo estadual e sua equipe chegaram ao local por volta das 11h, onde foram recebidos por funcionários e representantes das associações de catadores. Durante a visita, o governador participou do almoço com as catadoras.

Também estiveram presentes à visita Fabya Reis, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia, Augusto Vasconcelos, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e Neusa Cadore, secretária de Políticas para as Mulheres.

Promovida pelo segundo ano consecutivo pelo Governo do Estado, a estrutura está fornecendo um maior cuidado para as catadoras durante o Carnaval. Todos os dias de folia, além de refeitório, elas terão acesso a serviços como atendimento psicológico, oficinas de yoga, exercícios de respiração, massagem, salão de penteados, quartos para descanso banho, e ainda ganham kit de higiene.

A iniciativa conta com um ponto no circuito Barra/Ondina, na sede da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). Os espaços têm capacidade para até 200 mulheres. O funcionamento é das 9h às 14h, e o almoço é fornecido de 12h às 14h.

Coordenadora do Centro de Arte e Meio Ambiente (CAMA), organização não governamental, Ana Carine Nascimento explica que o projeto surgiu da necessidade de ampliar o trabalho realizado pelas centrais e cooperativas de auxílio aos catadores. “Era preciso um espaço para autocuidado.”

“Eu amei esse espaço. Colocou o meu astral para cima”, conta a catadora Maria Carolina, 31, que utilizou o serviço ontem.

Ecofolia Solidária

A iniciativa integra o conjunto de ações do Ecofolia Solidária, que beneficiará 3,3 mil catadores durante o Carnaval com um investimento de quase R$ 5 milhões do Governo da Bahia. Os equipamentos contarão com 13 Centrais de Apoio ao Catador – 11 em Salvador, uma em Barreiras e outra em Itabuna.

*Sob a supervisão da jornalista Isabel Oliveira