Governo e Prefeitura fazem balanço final do Carnaval nesta quarta | A TARDE

A Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado apresentarão nesta quarta-feira, 14, o balanço final do Carnaval 2024. A gestão municipal fará a prestação de contas no Campo Grande, às 12h30, enquanto a estadual será no camarote da Polícia Militar, em Ondina, às 10h.

O prefeito Bruno Reis falará sobre os números da folia, que, neste ano, bateu recordes de público, e fará uma avaliação da operação dos serviços públicos municipais durante os dias de festa. Secretários e dirigentes municipais também participam da coletiva de imprensa.

Já o governador Jerônimo Rodrigues vai apresentar o balanço das ações do governo ao lado de secretários estaduais, dos chefes das forças de segurança e de outras lideranças do Estado.