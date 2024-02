Hemoba funcionará em horário especial durante o Carnaval | A TARDE

A Hemoba vai funcionar em horário especial em Salvador para atender a demanda das unidades hospitalares. As unidades do Hospital Ana Nery e do Hospital Santo Antônio (OSID) estarão fechadas no período e os postos do Hospital Roberto Santos e Hospital do Subúrbio abrirão somente na Quarta-Feira de Cinzas, 14. O Hemocentro Coordenador estará aberto todos os dias, menos no domingo, 11. Já a unidade móvel de coleta (Hemóvel), que estará no Supermercado Assaí em Lauro de Freitas de 06 a 16/02, não atenderá no domingo e na terça-feira, 13.

No interior do estado, as 21 unidades da Hemoba funcionarão no horário habitual no Carnaval. Somente na segunda-feira, dia 12, que os postos de Alagoinhas, Brumado, Eunápolis, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Valença estarão fechados.

Horário de atendimento

Em Salvador as unidades fixas da Hemoba terão o seguinte horário de atendimento: Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), sexta-feira, 9, das 7h às 18h30; sábado, segunda e terça-feira, das 7h00 às 16h30; e quarta-feira, 14, das 8h às 18h30; Hospital Ana Nery e Hospital Santo Antônio (OSID) ficarão fechados; Hospital Roberto Santos e Hospital do Subúrbio funcionarão somente na quarta-feira, das 8h30 às 16h30. A unidade móvel de coleta atenderá no Supermercado Assaí, em Lauro de Freitas, na sexta, sábado e quarta-feira, das 8h às 16h; na segunda, das 8h às 15h30 e na terça-feira não funcionará.

Campanha de Carnaval

Para mobilizar os voluntários à doação e garantir o estoque de sangue para a folia, a Hemoba lançou a campanha “A alegria do Carnaval tá no nosso sangue”. Participaram da campanha, as candidatas que concorreram aos títulos de Rainha e Princesas do Carnaval de Salvador e os eleitos Rei Momo, Alan Nery, e os guardiões, Aderbal Rodrigues e Deivison Andrade.

A campanha contou também com a parceria da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que mobilizou para a doação de sangue os atletas inscritos nas federações esportivas.

Critérios para doação

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal. E idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior.

Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento. Vale frisar que todo material utilizado para a coleta é descartável, evitando assim o risco de contaminação. Para doar, é necessária apresentação de um documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.