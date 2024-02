“Hoje vou curtir”, diz Marcelo Sangalo em cima do trio da mãe | A TARDE

Marcelo Cady, filho da cantora Ivete Sangalo, é um folião nato. Chegando ao quarto dia do Carnaval de Salvador, o primogênito da considerada ‘musa do axé’ deixou a percussão de lado e resolveu curtir o show da sua mãe no trio elétrico.

O jovem, de 14 anos, contou ao portal A TARDE que não pretendia integrar ao time de músicos da banda de Ivete, neste domingo, 11. “Hoje não [vou tocar]. Vou curtir de boa”, disse.

Após a saída do trio do Farol da Barra, Marcelo foi para o chão curtir a festa no meio dos foliões. Confira:

A cantora baiana puxa o bloco ‘Coruja’, no circuito Dodô (Barra-Ondina), no início desta noite. Além de Ivete, se apresentam no local, as seguintes atrações: Xanddy Harmonia; Claudia Leite; Durval Lelys; Lá Fúria; Daniela Mercury; Armandinho, Dodô e Osmar e muito mais.