Igor Kannário é agredido durante confusão em Carnaval de Aracaju | A TARDE

O cantor baiano Igor Kannário, conhecido como Príncipe do Guetto, se envolveu em mais uma confusão neste Carnaval. Durante um show em Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju, o cantor foi agredido por populares irritados após o atraso de 3h na apresentação do artista.

A briga ocorreu após Kannario subir no palco e encerrar a apresentação antes do horário previsto, o que fez com que alguns dos presentes na festa agredissem o cantor enquanto a sua equipe o escoltava rumo ao ônibus.

De acordo com populares, um secretário municipal chegou a subir em um trio para dizer que o artista, a quem chamou de "moleque", nunca mais se apresentará em Sergipe.

Veja