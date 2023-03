Ilê Aiyê diz que nunca oficializou entrada de brancos no bloco

O Ilê Aiyê afirmou que, em nenhum momento, oficializou a entrada de pessoas brancas no bloco em 2024. A nota, divulgada na tarde desta quinta-feira, 2, ocorre após supostas declarações dadas pelo Vovô do Ilê, à ‘Coluna de Marrom’, de que seria suspensa a restrição de brancos no desfile do próximo carnaval em comemoração ao aniversário de 50 anos do ‘Mais Belo dos Belos’,

No posicionamento, a agremiação afirmou que o Vovô do Ilê não disse que a flexibilização era uma posição oficial.

“O bloco Ilê Aiyê esclarece que ao considerar tal possibilidade , que veio à tona sobretudo com a intenção de levantar a reflexão sobre um enaltecimento do bloco muitas vezes restrito ao período do Carnaval, o presidente Antônio Carlos Vovô em nenhum momento afirmou ser essa uma decisão oficial do bloco.Em 2024, o Ilê Aiyê completa 50 anos de trajetória e, mais do que nunca, esse será o momento de honrar suas conquistas”, disse o Ilê Aiyê.

A suposta oficialização da entrada de brancos no bloco afro foi alvo de críticas nas redes sociais. Para internautas e foliões, tal decisão iria de encontro com as ideologias do Ilê Aiyê.

No entanto, o Ilê reforçou que “os brancos serão sempre bem-vindos nas festas, shows e ensaios do bloco”, mas que o desfile tem “a sua beleza no agrupamento festivo e exaltação de pessoas de pele preta e assim permanecerá sendo”.

Confira a nota na íntegra: