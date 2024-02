Ilê Aiyê homenageia líderes fundadores e celebra cinquentenário | A TARDE

Com clima de emoção e comemoração, o Mais Belo dos Belos, o Ilê Aiyê, abriu seu Carnaval com a tradicional saída do Curuzu neste sábado, 10. Carregando consigo as marcas da maturidade, da experiência de quem resistiu, lutou, abriu caminhos e chegou poderoso até ali, o bloco chega as cinco às décadas de desfiles no Carnaval de Salvador.

O tema deste ano é uma reverência aos seus fundadores “Vovô e Popó, com as bençãos de Mãe Hilda Jitolu. A invenção do Bloco Afro. Ah se não fosse o Ilê”.

A celebração dos 50 anos do Ilê na verdade é uma celebração à vida de todos os blocos afro do país, e especialmente à Ialorixá Mãe Hilda Jitolu, que abençoou, protegeu e deixou um legado valioso enquanto incentivadora da educação e da conscientização da comunidade negra e periférica.

Neste ano, Larissa Valéria Sá Sacramento, moradora do Curuzu, inicia seu reinado como a Deusa do Ébano 2024, eleita na 43ª edição da Noite da Beleza Negra. Ao seu lado, também estreiam as princesas Lorena Xavier Silveira Bispo e Caroline Xavier de Almeida.



Depois do tradicional ritual da saída do bloco na Ladeira do Curuzu, o trio do Ilê Aiyê segue em festa para o Plano Inclinado da Liberdade. De lá, os associados fazem uma pausa até se encontrarem novamente horas depois no Corredor da Vitória, onde a entidade inicia o seu primeiro desfile em circuito oficial, o Osmar, às 2h do domingo, em direção à Praça da Piedade.