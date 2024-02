Ivete entrega namoro do filho, mas Marcelinho nega: "só contatinhos" | A TARDE

Filho de Ivete, Marcelo Sangalo Cady, de 14 anos de idade, negou a afirmação da mãe de que tenha engatado um namoro. "Não estou namorando com ninguém, não. Mas tem uns contatinhos aí", disse o jovem neste domingo, 11, ao site Gshow.



Conhecido há algum tempo por tocar percussão em apresentações de Ivete, Marcelo deu uma pausa na performance musical neste domingo para curtir o Carnaval de Salvador com os amigos, mas não deixou de subir no trio da mãe, que conduziu o Bloco Coruja no circuito Barra-Ondina.

No início do ano, a cantora Anitta sugeriu que Marcelo conhecesse a artista Melody, de 17 anos de idade. O filho de Ivete confirmou que enviou mensagem para a compositora paulista e que os dois estavam "se conhecendo".