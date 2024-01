Após sugestão de Anitta, Melody e Marcelo Sangalo estão se conhecendo | A TARDE

Durante o 'Ensaios da Anitta', que aconteceu no sábado, no Centro de Convenções de Salvador, a 'Girl From Rio' sugeriu a Ivete Sangalo, convidada do evento, que Marcelo Sangalo, 14, deveria ficar com MC Melody, 17.

Anitta e Melody lançaram recentemente o remix 'Mil Veces' e a adolescente chegou a ser convidada a se apresentar em Salvador com a Poderosa, mas a vinda não foi possível.

Após a sugestão de Anitta, Marcelo compartilhou o vídeo em suas redes sociais e marcou Melody. "Ninguém tá puro", escreveu o filho de Ivete, que marcou Melody e escreveu um emoji mandando beijo de coração.



A sugestão de Anitta foi acatada e os dois já começaram a conversar. "A gente já tá trocando contato, já estamos vendo de nos encontrar. Gente, ele parece ser bem gente boa, só conhecendo mesmo. A gente tá vendo. Eu tava de férias em Gramado, cheguei hoje, então a gente tá vendo. Em breve...", contou Melody ao Fofocalizando.

Ela revelou que o contato com o filho de Ivete começou após a fala de Anitta. "Foi através desse vídeo mesmo. Ele postou, eu repostei e ele me chamou".

