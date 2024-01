Anitta leva multidão à loucura em ensaio no Centro de Convenções | A TARDE

Uma multidão de fãs já aguardava a chegada de Anitta enquanto curtia o som de Djs com músicas diversas, inclusive funks antigos. Ao redor do palco, do lado de fora, o sol ia se pondo e abrindo espaço para a noite. Pouco depois das 19h, a cantora subiu ao palco no Centro de Convenções e levou o público a loucura neste sábado, 6.

Homenageando as escolas de samba cariocas, a cantora apresentou enredos diferentes para cada show. Em Salvador, sua fantasia representava a Amazônia. Para seu ensaio na capital baiana, a cantora convidou a amiga Ivete Sangalo e aproveitou para comentar em uma coletiva de Imprensa a importância da baiana em sua vida, como artista e pessoa, influenciando em seu repertório local e revelou o desejo de gravar uma parceria. "Só falta encontrar uma que as duas gostem", disse.

Além de Ivete, também foram convidados Dilsinho e Solange Almeida. Famosos como Lore Improta, Léo Krete e David Brasil estiveram no evento.

João Vitor, diretor de arte | Foto: Franciano Gomes / Agência A Tarde

Para os fãs, começar o ano com o show de Anitta representa uma boa premissa. "Começar o ano com a Anitta é incrível, né, tipo essa potência de mulher, de artista. Começar o verão de Salvador com ela é começar bem, bem, bem mesmo, com a astral lá em cima", afirmou o diretor de arte João Vitor.



Marroni Brito, maquiador e designer | Foto: Franciano Gomes / Agência A Tarde

Marroni Brito, maquiador e designer, também considerou incrível o início de ano com a intérprete de 'Mil Veces'. "A rainha do pop do Brasil entregando literalmente tudo na Bahia, um verão maravilhoso, com uma festa incrível que literalmente está estremecendo todo o estado".

Isabela Orara, policial civil de Sergipe | Foto: Franciano Gomes / Agência A Tarde

Isabela Orara saiu de Sergipe só pra vir curtir o show da Poderosa em Salvador. "Começar o ano com o show de Anitta é maravilhoso, muita energia boa reunida para começar meu ano. Anitta representa poder feminino, alegria, independência e a força da mulher de ser o que quiser".



Franciano Gomes

*Sob supervisão de Alessandro Isabel e Bianca Carneiro