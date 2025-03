Ivete interrompe show na Paraíba após ser atingida por gás de pimenta

Ivete ficou indignada após aspirar gás de pimenta durante show na Paraíba - Foto: Reprodução

Policiais militares usaram spray de pimenta para conter um tumulto e provocaram a paralisação do show da cantora Ivete Sangalo no Bloco dos Atletas, na noite deste sábado, 22, na Via Folia, em João Pessoa.

A banda também foi atingida pelo gás e a apresentação foi paralisada por cerca de dois minutos para que Ivete e os músicos se recuperassem dos efeitos do gás. De volta ao microfone, a cantora criticou a situação.

“Não entendo o propósito de alguém soltar um negócio desses no meu público. Fico pensando qual é o sentimento da pessoa ao fazer isso. A gente está se divertindo numa boa e a pessoa solta o gás de pimenta. Que coisa louca. Isso estraga o espetáculo, estraga tudo”, afirmou.