HOME > CARNAVAL
CARNAVAL

Ivete Sangalo dá voz a jingle histórico no Carnaval 2026

Releitura da música está diretamente ligada com a folia

Redação

Por Redação

31/01/2026 - 2:56 h | Atualizada em 02/02/2026 - 23:21

Na foto: passagem de Ivete Sangalo no observatorio A Tarde Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 03/03/2025
Na foto: passagem de Ivete Sangalo no observatorio A Tarde Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 03/03/2025

Ivete Sangalo é a nova embaixadora de uma marca de refrigerante para o Carnaval 2026. A artista estreia a parceria com uma releitura do jingle “Pipoca com Guaraná”, lançada na última sexta 30, nas redes sociais da cantora.

Conhecida como a “Mainha da Pipoca”, Ivete construiu sua relação com o Carnaval de Salvador a partir da condução dos trios elétricos e da proximidade com o público nas ruas, onde atua há mais de três décadas. E a parceria trará novidades ao longo do ano.

Criado nos anos 1990, o jingle “Pipoca com Guaraná” passou por gerações e já ganhou diferentes releituras. Em 2025, a música foi adaptada em uma versão inspirada na série Wandinha, em parceria com a Netflix. Em 2026, retorna em arranjo carnavalesco,.

A estratégia para 2026 também inclui ativações da marca durante o Carnaval de Salvador.

