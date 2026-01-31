CARNAVAL
Ivete Sangalo dá voz a jingle histórico no Carnaval 2026
Releitura da música está diretamente ligada com a folia
Por Redação
Ivete Sangalo é a nova embaixadora de uma marca de refrigerante para o Carnaval 2026. A artista estreia a parceria com uma releitura do jingle “Pipoca com Guaraná”, lançada na última sexta 30, nas redes sociais da cantora.
Conhecida como a “Mainha da Pipoca”, Ivete construiu sua relação com o Carnaval de Salvador a partir da condução dos trios elétricos e da proximidade com o público nas ruas, onde atua há mais de três décadas. E a parceria trará novidades ao longo do ano.
Criado nos anos 1990, o jingle “Pipoca com Guaraná” passou por gerações e já ganhou diferentes releituras. Em 2025, a música foi adaptada em uma versão inspirada na série Wandinha, em parceria com a Netflix. Em 2026, retorna em arranjo carnavalesco,.
A estratégia para 2026 também inclui ativações da marca durante o Carnaval de Salvador.
