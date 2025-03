Janja 'vaza' Águia da Portela e rede não perdoa

Janja visitou o barracão da Portela por iniciativa do Ministério da Cultura, em parceria com a Liga das Escolas de Samba e Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Internautas não perdoaram a gafe cometida pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, que publicou vídeo da sua visita ao barracão da Portela e deixou vazar imagens da tradicional águia, símbolo da escola de samba conhecida pelas cores azul e branco.

De acordo com a própria escola de samba, a proibição de divulgar imagens dos elementos das agremiações é uma regra tradicional do Carnaval. "Isso foi superalinhado entre a equipe da primeira-dama com a diretoria da Portela em relação à águia, pois as pessoas esperam muito da águia, é o nosso símbolo maior".

Apesar disso, a nota da Portela colocou panos quentes e garantiu que o descuido não vai estragar surpresa nenhuma, embora tenha considerado a postagem um erro da equipe de Janja.

"Por ser uma escola muito tradicional, a maior campeã do Carnaval, cria-se todo um efeito e expectativas das pessoas com a água, isso não é nem 1/3 do que a gente vai apresentar no dia do desfile. Foi mais um descuido. De repente, erros acontecem. Foi um erro o que aconteceu, mas que não vai estragar nenhuma surpresa para o Carnaval da Portela. Foi só um pedacinho de uma coisa enorme e linda que todo sambista e todo portelense merece".



Nas redes, porém, a compreensão foi menor. Janja tem sido alvo de críticas por causa do vídeo, que foi excluído assim que começaram a aparecer as primeiras críticas de internautas.

Mesmo fora do ar, o post continua repercutindo nas redes sociais.

