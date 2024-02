Jerônimo participará da abertura do Carnaval de Salvador | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou que participará da abertura oficial do Carnaval de Salvador, que será iniciado nesta quinta-feira, 8, na Praça Castro Alves. O vice-governador Geraldo Júnior (MDB) também estará no local.

O início da folia momesca na capital baiana é marcado pela entrega das chaves da cidade ao Rei Momo, pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), a partir das 15h. Neste ano, haverá encontro de trios elétricos na abertura dos festejos, com apresentações de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Baiana System.

A cerimônia será realizada no Palco Salvador Capital Afro, que ficará em frente ao Cine Glauber Rocha, com a presença das autoridades. Os shows terão a participação especial do Ilê Aiyê, que completa 50 anos e será homenageado pelos artistas, que cantarão músicas do bloco afro.

Após a abertura, o governador permanecerá no circuito para acompanhar a programação apoiada pelo Governo do Estado.