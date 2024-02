Jeronimo saúda mototaxistas antes de chegar ao Campo Grande | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) saudou mototaxistas nas imediações do Corredor da Vitoria, no início da noite deste sábado, 10, na Avenida Sete de Setembro, antes de chegar no Circuito Osmar (Campo Grande).

No terceiro dia oficial do Carnaval de Salvador, Jerônimo cumprimentou os mototaxistas e foliões no momento da chegada à passarela Nelson Maleiro, por onde desfilam as atrações no Campo Grande.

Na noite deste sábado passam ainda passam pelo Circuito Osmar, atrações como Ilê Aiyê, Nando Borges, Muzenza, Malê Debalê, Bankoma, entre outros.