Jogadores do Bahia aproveitam folga para curtir o Carnaval; veja | A TARDE

Não só de baianos e turistas vive o Carnaval de Salvador. A maior festa de rua do mundo é centro das atenções mundialmente e ninguém quer ficar de fora, nem mesmo os jogadores de futebol. Aproveitando a folga neste domingo, 11, alguns atletas do Esporte Clube Bahia foram flagrados curtindo a Folia Momesca nas ruas da capital baiana.

Após derrota frustrante para o River-PI, no último sábado, os jogadores ganharam duas folgas, no domingo e na segunda, depois de nove dias seguidos sem descanso. Diante disso, Cauly, Éverton Ribeiro e Everaldo decidiram aproveitar o Carnaval de Salvador ontem. O camisa 9 do Esquadrão foi visto curtindo o Bloco Largadinho, da cantora Claudia Leite.

Everaldo na Barra e Estupiñán no Pelô. A disputa no ataque começou boa demais HAHAHAHAHAHAHA agora vai!!! pic.twitter.com/T1zPqe7Yvv — Matheus Ba️rbaço (@matheusbarbaco) February 12, 2024

Éverton Ribeiro, um dos principais destaques do tricolor até o momento na temporada, aproveitou o descanso para ir ao Circuito Dodô, acompanhar o cantor Durval Lelys, que agitou o camisa 10 ao cantar a música “We Are The World of Carnaval".



Já o meio-campista Cauly, craque do Bahia em 2023, aproveitou da folga para curtir um pouco da folia no Camarote Salvador, ao lado da esposa.