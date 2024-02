Novo atacante do Bahia aproveita domingo de carnaval no Pelô | A TARDE

Recém-anunciado pelo Bahia como reforço para a temporada 2024, o atacante Oscar Estupiñán já está aproveitando as vantagens de viver em Salvador. Na tarde deste domingo, 11, o colombiano visitou o Pelourinho e tirou foto com torcedores na concentração do bloco Filhos de Gandhy.

Estupiñán já está regularizado e treina com o grupo desde a última sexta-feira, 9. O técnico Rogério Ceni, após a derrota do Bahia para o River-PI neste sábado, 10, deixou a possibilidade de relacionar o atacante para a próxima partida em aberto.

“Pretendo analisar até quarta-feira para ver se tem condição, se tem possibilidade de levar ele para o jogo de quinta-feira. Ele vinha de lesão, eu tenho que analisar. Segunda ele trabalha, e na terça e quarta vamos analisar. Ele não tem entrosamento algum. De repente, não sei…”, explicou o treinador.

O Bahia volta a campo pela Copa do Nordeste na próxima quinta-feira, 15, contra o América-RN, em jogo marcado para às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada da fase de grupos.